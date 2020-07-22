Домосед или авантюрист? О какой семье мечтают разные знаки зодиака

У каждого человека есть свое идеальное представление о браке. Кому-то важен консервативный подход, а кто-то не может жить без личного пространства. Астрологи рассказали, какую семью хотят создать разные знаки зодиака.

Овен

Данный знак зодиака с юных лет ценит домашний очаг и теплые отношения между родственниками. Овен способен стать настоящим домоседом — с большим количеством детей, внуков, семейными преданиями и ценностями, передающимися от поколения к поколению.

Телец

Телец всегда будет стремиться дать своей семье все самое лучшее. Для него очень важна репутация родственников: хорошее образование у детей, достойная работа у второй половинки и обеспеченная старость у родителей.

Близнецы

Представители этого знаки подходят к созданию семейного гнездышка рационально. Они заводят детей только, когда есть стабильный доход в семье. Кроме того, они выстраивают четкий план быта и распорядка дня каждого из домочадцев.

Рак

Для Рака очень важна стабильность — никаких скандалов и истерик в семье. Они очень пекутся о ровных и доброжелательных отношениях между всеми родственниками, беря все спорные вопросы на себя.

Лев

Львы не терпят никакой лжи и скрытности в отношениях. Именно это обстоятельство может стать причиной ссоры в семье, ведь право на личное пространство никто не отменял. В этом случае выручает отходчивость Львов, которые не умеют обижаться слишком долго.

Дева

Этот знак зодиака старается построить такую семью, которая на данный момент отвечает потребностям общества. Если в моде многодетная семья — Дева захочет иметь как можно больше наследников. И так во всем. Девам важно чувствовать, что они являются уважаемой частью социума.

Весы

Весам жизненно необходим консервативный уклад: большая семья, иерархия в отношениях между родственниками, почтение к старшим. Годами выверенный порядок — самый комфортный способ существования для Весов.

Скорпион

К созданию семьи эти свободолюбивые натуры подходят творчески. Им больше подходит гостевой брак, в котором все члены семьи не стеснены обязательствами и не портят отношения надоедливым бытом.

Стрелец

Стрельцы очень сильно привязываются к своим домашним. Из-за этого они порой проявляют мягкотелость в быту. Представителям этого знака зодиака не хватает объективности, которая, в отличие от профессиональной сферы, позволяет домочадцам вить из них веревки.

Козерог

В семье Козерог берет всю инициативу в свои руки. Он любит управлять, организовывать и продумывать все детали за своих близких. Бывает, что он чересчур увлекается и совершенно забывает про себя и свои интересы.

Водолей

Водолеи основательно подходят к созданию семейного очага. Каждый их домочадец должен быть накормлен, тепло одет и иметь все самое лучшее. У представителей этого знака счета за квартиру всегда оплачены в срок, а дома царит идеальная чистота.

Рыбы

Семья для Рыб — источник получения новых впечатлений и знаний. Любознательные Рыбы стараются проводить время с близкими продуктивно и использовать каждую минуту, чтобы насладиться совместным отдыхом, пишет журнал «Лиза».

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