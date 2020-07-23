Дипломатическая война? США закрывает консульство КНР в Хьюстоне
Госдеп пояснил свои действия необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личных данных американцев.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; 5-tv.ru
Соединенные Штаты потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне, штат Техас. Об этом заявили в Госдепартаменте США, пояснив, что одна из причин — необходимость защиты интеллектуальной собственности и личных данных американцев.
В МИД КНР назвали такой шаг Вашингтона «политической провокацией» и пригрозили зеркальными мерами — закрытием американского диппредставительства в Ухане.
Незадолго до официального заявления американской стороны, на территории китайского консульства в Хьюстоне начался пожар. Когда к месту прибыли полицейские и пожарные, их в здание не пустили. Предположительно, во дворе дипмиссии жгли документы.
Политологи считают, что между США и Китаем началась «дипломатическая война».
Читайте также
72%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?