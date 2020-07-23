Дипломатическая война? США закрывает консульство КНР в Хьюстоне

Соединенные Штаты потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне, штат Техас. Об этом заявили в Госдепартаменте США, пояснив, что одна из причин — необходимость защиты интеллектуальной собственности и личных данных американцев.

В МИД КНР назвали такой шаг Вашингтона «политической провокацией» и пригрозили зеркальными мерами — закрытием американского диппредставительства в Ухане.

Незадолго до официального заявления американской стороны, на территории китайского консульства в Хьюстоне начался пожар. Когда к месту прибыли полицейские и пожарные, их в здание не пустили. Предположительно, во дворе дипмиссии жгли документы.

Политологи считают, что между США и Китаем началась «дипломатическая война».