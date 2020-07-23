В одну из главных достопримечательностей США — статую Свободы ударила молния. Видео с захватывающим шоу, устроенным самой природой, появилось в Twitter.

На кадрах прекрасно видно, что электрический разряд бьет прямо в пьедестал, на котором расположен памятник. Под роликом пользователи активно делятся эмоциями относительно этого красочного зрелища.

«Это абсолютно невероятно»

«Если бы это был фильм, инопланетяне зашли бы за статую Свободы. Отличное видео», — пишут юзеры.

Нью-Йорк на фоне жаркой погоды накрыл грозовой фронт. Синоптики предупредили жителей Большого яблока о приближающемся шторме, спасатели готовятся сдержать возможные наводнения.

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