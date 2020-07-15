Неожиданная гроза напугала жителей Москвы вечером 14 июля. На некоторое время небо над столицей затянулось тучами, и его озаряли только вспышки молний. Особенно много ударов пришлось на Останкинскую телебашню. Примерно с семи до девяти вечера она превратилась в самый высокий молниеотвод города и приняла более десяти ударов. В официальном аккаунте 540-метровой телевещательной башни опубликовали видео с молниями, попадающими в здание.

Жителей успокоили, сообщив, что гроза для башни не представляет никакой опасности и на передачу сигнала никак не влияет.

«Башня имеет мощную систему молниезащиты. Благодаря системе грозового предупреждения, все работники башни выводятся с наружных балконов вовнутрь башни и защищаются от ударов молний», — говорится в официальном сообщении.

В среднем, ежегодно наблюдается от 60 до 65 разрядов в башню и из нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности.