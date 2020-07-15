«Небесный кнут?» — Молния ударила в Останкинскую башню 10 раз — видео
Среди жаркого дня 14 июля в столице прогремел гром, а небо на время озарили яркие вспышки.
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Фото, видео: Instagram @ostankino_tvtower
Неожиданная гроза напугала жителей Москвы вечером 14 июля. На некоторое время небо над столицей затянулось тучами, и его озаряли только вспышки молний. Особенно много ударов пришлось на Останкинскую телебашню. Примерно с семи до девяти вечера она превратилась в самый высокий молниеотвод города и приняла более десяти ударов. В официальном аккаунте 540-метровой телевещательной башни опубликовали видео с молниями, попадающими в здание.
Жителей успокоили, сообщив, что гроза для башни не представляет никакой опасности и на передачу сигнала никак не влияет.
«Башня имеет мощную систему молниезащиты. Благодаря системе грозового предупреждения, все работники башни выводятся с наружных балконов вовнутрь башни и защищаются от ударов молний», — говорится в официальном сообщении.
В среднем, ежегодно наблюдается от 60 до 65 разрядов в башню и из нее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности.
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