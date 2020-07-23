На единое «окно» жалоб граждан предполагают направить 26,4 миллиарда рублей

|
Светлана Александрова
24

Как ожидается, все жалобы будут стекаться в центры управления регионов (ЦУР) не только с портала госуслуг, официальных сайтов и горячих линий, но и из мессенджеров и соцсетей.

На единое «окно» жалоб граждан предполагают направить 26,4 миллиарда рублей

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

На создание единого окна, в которое будут стекаться все жалобы от граждан, Минкомсвязь предлагает выделить 26,4 миллиарда рублей. Как сообщают «Известия», эти деньги должны пойти на организацию центров управления регионов (ЦУР), которые в каждом субъекте федерации будут получать и обрабатывать поступающие от граждан в интернете претензии. Причем не только с портала госуслуг и официальных сайтов ведомств, но и при упоминаниях в соцсетях и мессенджерах.

По информации издания, средства на эти цели министерство предлагает «перекинуть» с других проектов, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ» — в частности, вместо создания сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, расчистке радиочастот для 5G-сетей и покрытия связью федеральных автодорог. Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять правительственной комиссии по цифровому развитию. Владимир Путин поручил регионам внедрить у себя подобные решения к 1 декабря 2020 года.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, общенациональные задачи на ближайшее десятилетие обозначил на заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.79
-0.18 81.59
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:09
Чем закончилась встреча тигра и удава на большой дороге — видео
6:04
23 июля — Всемирный день китов и дельфинов
5:54
Последний ЕГЭ сдают российские школьники — видео
5:39
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
5:25
#путешествуйдома. Россиянам, купившим тур по стране, вернут до 15 тысяч рублей
5:11
Пророчество Ванги для России и мира на 2021 год опубликовано в сети

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок