На единое «окно» жалоб граждан предполагают направить 26,4 миллиарда рублей

На создание единого окна, в которое будут стекаться все жалобы от граждан, Минкомсвязь предлагает выделить 26,4 миллиарда рублей. Как сообщают «Известия», эти деньги должны пойти на организацию центров управления регионов (ЦУР), которые в каждом субъекте федерации будут получать и обрабатывать поступающие от граждан в интернете претензии. Причем не только с портала госуслуг и официальных сайтов ведомств, но и при упоминаниях в соцсетях и мессенджерах.

По информации издания, средства на эти цели министерство предлагает «перекинуть» с других проектов, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ» — в частности, вместо создания сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, расчистке радиочастот для 5G-сетей и покрытия связью федеральных автодорог. Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять правительственной комиссии по цифровому развитию. Владимир Путин поручил регионам внедрить у себя подобные решения к 1 декабря 2020 года.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, общенациональные задачи на ближайшее десятилетие обозначил на заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин.