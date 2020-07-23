Пророчество Ванги для России и мира на 2021 год опубликовано в сети

Предсказание знаменитой болгарской провидицы Ванги для России и мира на 2021 год появилось в сети. Материал был опубликован на канале «Непознанный мир» в «Яндекс. Дзен».

В пророчестве Ванга «увидела», что Россия в 2021 году будет испытывать серьезные демографические потери, однако, по утверждению провидицы, наша страна от них очень быстро оправится. Также болгарская предсказательница еще в прошлом веке предвидела «палки в колеса», которые будет вставлять России целый ряд недоброжелательных государств, что в свою очередь лишь укрепит дух граждан, говорится в публикации.

Всему остальному миру Ванга в 2021 году напророчила «исчезновение» денежных купюр и величайший подъем медицины.

Феномен Ванги серьезно изучали советские военные ученые при содействии болгарских спецслужб. Экстрасенсы в погонах почти год задавали прорицательнице самые разные вопросы и скрупулезно записывали все ответы на них. По утверждению доктора технических и философских наук, генерал-лейтенанта Алексея Савина, точность ответов Ванги никогда не опускалась ниже 70%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем предупреждала человечество Ванга, рассказав о пяти двойках в 2020 году.