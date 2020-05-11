О чем предупреждала человечество Ванга, рассказав о пяти двойках в 2020 году
Високосный год к тому же ассоциируется с техногенными катастрофами, стихийными бедствиями и прочими трагическими событиями.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Всемирно знаменитая болгарская прорицательница Ванга, которой не стало в августе 1996 года, незадолго до смерти предупреждала о роковом для населения планеты 2020-м годе. Все дело в том, что дважды в текущем году в датах сходятся пять двоек, пишет «Экспресс газета».
Как утверждают эзотерики и астрологи, число «два» обладает сильной энергией и олицетворяет внутренний мир и эмоции. В период активности «двойки» рекомендуется отдавать, не прося ничего взамен. Это время бескорыстных поступков и добрых дел. Желательно ограничить публичную активность, чтобы не потерять внутреннюю энергию.
Первая дата уже преодолена — 22.02.2020. Можно предположить, что Ванга подразумевала пандемию коронавируса, ведь именно в этот период коварный COVID-19 «выскочил» из китайского Уханя и начал распространяться по миру.
Однако болгарская женщина не указывала конкретно на эту болезнь.
«Незадолго до дня пяти двоек черный пепел накроет Землю и закроет Солнце, реки выйдут из берегов, огромные территории исчезнут с лица земли, а живые позавидуют мертвым», — якобы говорила она.
Астрологи трактуют эти слова как вероятность крупного извержения вулкана.
Вторая дата — 22.12.2020. Кстати, незадолго до нее состоится второе и последнее в этом году солнечное затмение. 14 декабря оно будет полным, то есть лунный диск полностью перекроет Солнце. Пиковая длительность — опять же пресловутые две минуты и десять секунд.
Добавляет обеспокоенности и тот факт, что текущий год — високосный, который, согласно стереотипам, обычно сопровождается техногенными катастрофами, стихийными бедствиями и прочими трагическими событиями.
Остается лишь быть внимательными к своему здоровью, а также своих близких, и быть начеку.
Ранее 5-tv.ru публиковал основные предсказания Ванги на 2020 год.
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