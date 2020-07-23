Видео: Туристка прикинулась мертвой, чтобы спастись от разъяренного бизона

В США туристка чудом осталась жива при нападении разъяренного бизона. Инцидент произошел в Национальном парке Йеллоустон...

На туристов неожиданно набросился огромный бык. Люди бросились бежать. Одна из женщин споткнулась и упала прямо под копыта животного. Туристка не растерялась и притворилась мертвой. Это ее и спасло.

Бизон обнюхал девушку и убедившись в безопасности, вернулся в стадо.