Видео: Туристка прикинулась мертвой, чтобы спастись от разъяренного бизона

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Инцидент произошел в известном на весь мир Национальном парке Йеллоустон.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Egmont Strigl; 5-tv.ru

В США туристка чудом осталась жива при нападении разъяренного бизона. Инцидент произошел в Национальном парке Йеллоустон...

На туристов неожиданно набросился огромный бык. Люди бросились бежать. Одна из женщин споткнулась и упала прямо под копыта животного. Туристка не растерялась и притворилась мертвой. Это ее и спасло.

Бизон обнюхал девушку и убедившись в безопасности, вернулся в стадо.

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