Видео: Туристка прикинулась мертвой, чтобы спастись от разъяренного бизона
Инцидент произошел в известном на весь мир Национальном парке Йеллоустон.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Egmont Strigl; 5-tv.ru
В США туристка чудом осталась жива при нападении разъяренного бизона. Инцидент произошел в Национальном парке Йеллоустон...
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