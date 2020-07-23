Кто из известных россиян родился 23 июля?

Александр Олешко

День рождения отмечает сегодня актер и телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко — ему исполняется 44 года. Широкому зрителю он известен по образу олигарха Василия Федотова из сериала «Папины дочки», а также по роли шифровальщика Петечки Яблокова в фильме «Турецкий гамбит».

После окончания сначала эстрадно-циркового, а потом и Щукинского училищ Олешко играл на подмостках столичного Театра имени Вахтангова, Московского театра Сатиры, а также в театре «Современник». На телевидении в разные годы артист вел такие программы как «Рок-урок», «Музыкальная элита», «В тридевятом царстве», «Алфавит», «Большие», «Минута славы», «Один в один», «В наше время», «Точь-в-точь», «Остров Крым» и другие.

РИА Новости / Владимир Федоренко;

Константин Богомолов

У режиссера и художественного руководителя столичного Театра на Малой Бронной Константина Богомолова сегодня юбилей — супругу Ксении Собчак исполняется 45 лет. Он родился и вырос в Москве, закончил ГИТИС и за свою карьеру успел поставить на разных сценах более 40 спектаклей, некоторые из них номинировались или становились лауреатами театральных премий.

В частности, в копилке Богомолова театральная премия «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего», зрительская премия «Живой театр» за спектакли «WONDERLAND-80» и «ТурандотТ», а также премия Олега Табакова за «оригинальное прочтение отечественной классики» и премия имени Олега Янковского «Творческое открытие».

ТАСС / Терещенко Михаил

Юрий Катин-Ярцев

84 года могло бы сегодня исполниться народному артисту РСФСР Юрию Катину-Ярцеву, запомнившемуся публике по роли Джузеппе-Сизого носа — друга папы Карло из «Приключений Буратино». Актер ушел из жизни в 1994 году, когда ему было всего 58 лет.

Катин-Ярцев родился в Москве и уже в подростковом возрасте посещал сразу три театральных студии, а после школы с первой попытки поступил в училище при театре имени Вахтангова (будущее Щепкинское), но через месяц был вынужден оставить учебу, попав в Ворошиловский призыв.

Во время Великой Отечественной войны воевал на Курской дуге, на I Украинском и IV Украинском фронтах, но и там продолжал заниматься театром, выступал в клубах, читал сослуживцам книги, устраивал с друзьями спектакли и концерты. В театральное училище Катин-Ярцев вернулся только в 1946 году, а затем был принят в Московский театр на Малой Бронной, в котором служил до самой смерти.

За свою недолгую жизнь Юрий Катин-Ярцев успел воплотить более ста образов в кино, среди которых такие значимые работы, как роль Владимира Пуришкевича в исторической драме «Агония» и физика-ядерщика Рунге в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Но по-настоящему всенародную известность он получил, сыграв Джузеппе-Сизого носа — друга папы Карло из «Приключений Буратино», а также Томаса — слуги барона Мюнхгаузена в фильме «Тот самый Мюнхгаузен».

РИА Новости

Александр Кайдановский

74 года исполнилось со дня рождения актера, режиссера и сценариста Александра Кайдановского, очень рано ушедшего из жизни — он умер от инфаркта в 49 лет — в 1995 году.

Путь Кайдановского в кинематограф был непростым. Он родился в Ростове-на-Дону и после школы учился в сварочном техникуме и лишь затем поступил в Ростовское театральное училище, а потом в Школу-студию МХАТ, но бросил ее и выбрал Щукинское училище. Работал в театре имени Вахтангова, во МХАТе и Театре на Малой Бронной. В кино Александр Кайдановский дебютировал в 1967 году, снявшись в фильмах «Таинственная стена» и «Анна Каренина». Затем были работы в картинах «Первая любовь», «Драма на охоте», «Собака Баскервилей», «Дети Ванюшина», «Крах инженера Гарина» и других.

Однако по-настоящему знаменит артист стал после фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», в котором исполнял роль ротмистра Лемке, а также «Сталкера» Андрея Тарковского. В начале 1990-х Кайдановский снимался за рубежом — во Франции, Испании, Польше и Венгрии.

ТАСС / Малышев Николай

Михаил Матусовский

105 лет исполнилось со дня рождения поэта Михаила Матусовского — автора легендарных песен про крейсер Аврору («Дремлет притихший северный город…») «Московские окна» и «Сиреневый туман». Среди его произведений нетленные хиты, которые до сих исполняют звезды со сцены, а также их с удовольствием поют во время дружеских посиделок: «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина», «Подмосковные вечера», «Школьный вальс», «Целую ночь соловей нам насвистывал» и многие другие.

Памятник Михаилу Матусовскому установлен в 2007 году на его родине в Луганске.

ТАСС / Грановский Наум

Владимир Климов

128 лет исполняется сегодня со дня рождения знаменитого советского ученого-конструктора, создателя авиационных двигателей Владимира Климова. Свою трудовую деятельность будущий академик начал в 1917 году в Москве инженером-конструктором общества Коломенских заводов, затем работал в научной автомобильной лаборатории, преобразованной позже в Научный автомоторный институт СССР (НАМИ).

Одновременно участвовал в разработке первых советских звездообразных авиационных двигателей воздушного охлаждения М-12 и М-23, а также первого, самого мощного в то время 12-цилиндрового двигателя жидкостного охлаждения М-13. В 1935 году Климов становится главным конструктором авиационных двигателей и организует производство двигателей для бомбардировщиков «СБ» конструкции Туполева и Архангельского.

В конце 1930-х — начале 1940-х годов под руководством Климова создается ряд мощных серийных двигателей, которые устанавливались на пикирующих бомбардировщиках ПЕ-2 Петлякова и истребителях Яковлева, прославившихся в годы Великой Отечественной войны. А в послевоенные годы в ОКБ Климова разрабатываются первые отечественные двигатели для реактивных самолетов. В 1951 году на основе английского Nene в СССР создан один из первых в мире турбореактивных двигателей ВК-1Ф для истребителей.

Выдающийся конструктор умер в 1962 году в возрасте 70 лет и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

ТАСС / Грановский Н., Редькин М.

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