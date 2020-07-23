«До тебя не было»: Анна Седокова выходит замуж
Откровения певицы стали неожиданностью для фанатов экс-участницы «ВИА Гры».
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Певица Анна Седокова не сходит с уст любителей отечественной эстрады — но обычно это касается ее карьеры и сексуальной внешности, а вот в любви ей в последние годы не везет. Тем радостней была для ее поклонников новость, опубликованная на ее странице в Instagram.
Девушка выложила фото на яхте и рассказала, что ее молодой возлюбленный, латвийский баскетболист Янис Тимма, сделал ей предложение, на которое она ответила согласием. Его любви певица посвятила целую оду.
«Мне кажется, „до тебя“ не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь», — трогательно начала она, пообещав Янису не только стать прекрасной женой, но и лучшей матерью их детям.
Подписчики Анны поддержали ее поздравительными комментариями.
«Только недавно думала о том, когда же он тебе сделает предложение, и вот»;
«Как это романтично!»;
«Большого счастья вам и вашей семье», — отметились одни.
Янис Тимм, который моложе своей избранницы почти на десять лет, также поделился этим снимком на своей странице и признался в любви к будущей супруге.
Не все пользователи сети Instagram были так любезны. Анна дважды была замужем и имеет троих детей от разных мужчин, а с Янисом начала встречаться только в прошлом году. Так что неудивительно, что среди потоков меда в микроблоге у Анны затесалась и ложка дегтя.
«Здорово, конечно. Но где-то это все я уже слышала…», — написала одна из подписчиц.
5-tv.ru писал, что Анна Седокова недавно поздравляла Тимму с днем рождения.
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