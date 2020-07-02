Анна Седокова поздравила возлюбленного с днем рождения

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Алиса Старжевская
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Певица и бывшая участница «ВИА Гры» оставила трогательное послание баскетболисту Янису Тимме в соцсетях.

Анна Седокова поздравила возлюбленного с днем рождения

Фото: Instagram @annasedokova

Анна Седокова выложила сообщение на личной страничке Instagram, посвященное 28-летию обожаемого ею мужчины — Яниса Тиммы. Она отметила лучшие черты латвийского баскетболиста, с которым ее уже некоторое время связывают романтические отношения.

Instagram @annasedokova

В коротком, но емком тексте Седокова отметила все то хорошее, что принес в ее жизнь молодой спортсмен. Это и любовь, и честность, и порядочность, и интеллект. В завершение поздравлений сама она пообещала всегда оставаться с ним рядом.

«Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше», — выделила певица.

Нежные слова не оставили равнодушными поклонников таланта певицы:

«Какая классная любовь»

«С Днем Рождения Яниса!!! Любви Вам!»

«Красивое поздравление», — отметились фанаты под постом с поздравлениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Седокова вместе с любимым прокатилась на яхте после частичного снятия ограничений в Москве. Тогда один из фанатов пары отметил прибавку в весе у певицы и заподозрил, что скоро будет объявлено о прибавлении.

 

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