ВОЗ определилась со сроками массовой вакцинации от коронавируса

В то время как многие страны, включая Россию, ждут скорого появления вакцины от коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) старается не делать таких смелых прогнозов. Директор программы по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан поделился своим видением ситуации.

«При реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года», — считает Райан.

Как заявляют в ВОЗ, они хотят убедиться в полной безопасности и действенности вакцины от коронавируса, поэтому предпочитают не торопить ученых. Кроме того, это должен быть препарат, доступный всем на планете, а не только обеспеченному меньшинству, поэтому и планирует массовую вакцинацию на 2021 год.

Внимательность к качеству лекарства ВОЗ обусловлена еще и тем, что в скором времени многие медики ждут второй волны COVID-19, которая может принести всему миру еще больше бед, пишет «Экономика сегодня».

Портал Worldometer, собирающий статистику по коронавирусу с начала пандемии, насчитал к июлю уже более 15 миллионов подтвержденных случаев заражения по всему миру. От вируса скончалось более 622 тысяч человек, так что недооценивать серьезность проблемы нельзя.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует начать производство отечественной вакцины уже в августе 2020 года.

5-tv.ru рассказывал о помощи, направленной Минобороны РФ на борьбу с коронавирусом в Киргизии.