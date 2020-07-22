Минобороны России направило в Киргизию шесть медицинских бригад и лекарства

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Инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи в течение месяца будут оказывать помощь коллегам в борьбе с COVID-19.

Фото, видео: ТАСС / IGOR KOVALENKO; 5-tv.ru

Из России в Киргизию этим утром прибыл спецборт МЧС. Он доставил оборудование и лекарства, а так же группу военных врачей, которые в течение месяца будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

«Двадцать второго июля самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский на аэродром Кантосуществлена доставка медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В составе бригады 20 медиков из разных регионов. В том числе инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи. У каждого огромный опыт в лечении пациентов от COVID-19. Он республике сейчас необходим.

Число заболевших там постоянно растет. Еще одно подкрепление из России в Киргизии ожидают в ближайшее время. В Бишкек прибудут еще 80 медиков.

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