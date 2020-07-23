Защитники несовершеннолетних использовали своих подопечных для вымогательств

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Алиса Старжевская
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Девять участников НКО «Союз безопасности» были задержаны в Москве.

Защитники несовершеннолетних использовали своих подопечных для вымогательств

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

ГУ МВД столицы задержало девять общественников из некоммерческой организации «Союз безопасности», которая специализируется на борьбе с продажей алкоголя несовершеннолетним. По иронии судьбы, своих подопечных они использовали для приобретения алкоголя, но с другими целями.

В апреле 2020 года в полицию с заявлением обратился про продавец-администратор магазина, торгующего алкогольной продукцией. Оказалось, что у него приобрел бутылку вино молодой человек примерно 30 лет на вид, после чего группа неизвестных ворвалась в магазин и стала вымогать у него деньги. Они показали продавцу документы юноши, по факту оказавшегося 17-летним, и потребовали заплатить им 50 тысяч рублей за молчание.

Правоохранительные органы начали проверку по данному происшествию и установили, что случай не был единичным. Группа общественных деятелей НКО «Союз безопасности» давно работала по данной схеме — нанимала несовершеннолетних, выглядевших старше своих лет, заставляла покупать алкогольные напитки, после чего предъявляла продавцам или управляющим магазинов свои удостоверения и документы подростков, требуя заплатить за свое молчание.

В итогев в июле сотрудниками ГУ МВД по Москве было задержано девять человек. Все мужчины 1984–1999 годов рождения состояли в этом НКО. У шантажистов в ходе задержания и обыска изъяли телефоны, документацию, технику, банковские карты и другие улики, доказывающие их вину.

По данному происшествию было возбуждено уголовное дело.

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