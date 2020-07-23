Звездный таролог предрекла перемены в семье Петросяна и Бурхуновой

Отношения народного артиста Евгения Петросяна с новой пассией Татьяной Бурхуновой скрыты от взора СМИ. Тайна, есть ли у супругов общие дети, до сих пор не раскрыта. Что происходит в новой семье шоумена, рассказала известная таролог Саона.

Ведунья отчетливо увидела, что у Брухуновой и Петросяна действительно есть ребенок, но это не самое главное. С огромной долей вероятности у четы родятся еще дети. Евгений Петросян стремится к созданию большой и крепкой семьи в любви. Это важно для 74-летнего артиста и играет чуть ли не ведущую роль в жизни, ведь детей в браке с Еленой Степаненко он так и не дождался.

По словам ведуньи, исполнение его самых заветных желаний произойдет в ближайшее время. Чувства у Петросяна и Бурхуновой очень сильные. Их любовь и счастье делают пару стойкой перед любыми сложностями и преградами. Масса сплетен, витающих вокруг них, не способны омрачить силу чувств, убеждена таролог.

Ранее 5-tv публиковал информацию о том, что звездная пара, по утверждению близких друзей, стала родителями.