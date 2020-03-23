Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями

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Мия Субботина
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Близкие друзья пары утверждают, что несколько дней назад у них родился ребенок.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова стали родителями, сообщает «СтарХит» со ссылкой на близкое окружение пары. Инсайдеры утверждают, что счастливое событие произошло несколько дней назад в одном из ведущих медицинских центров Дубая.

«Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — сказали собеседники издания.

Судя по тому, что молодая подруга артиста Татьяна Брухунова активно публиковала фото в одежде, можно сделать вывод, что, вероятно, она и Евгений Ваганович прибегли к услугам суррогатного материнства. Для юмориста это уже второй ребенок, для Брухуновой малыш стал первенцем.

Петросян и Брухунова пока не комментируют информацию о пополнении в семье.

В декабре 2019 года появилась информация о том, что Петросян сочетался браком со своей возлюбленной.  Поводом для этого стала публикация в сети свадебного букета. А за неделю до этого Татьяна показала поклонникам фотографию с кольцом на безымянном пальце, похожем на обручальное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодая подруга Петросяна примерила озорной купальник.

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