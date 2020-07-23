Видео: СК «Олимпийский» в Москве сотрясают взрывы
Спорткомплекс, построенный к Олимпиаде-80, находится на реконструкции.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Telegram @Московские новости; Instagram @majysha
Бдительные жители расположенных рядом со столичным спорткомплексом «Олимпийский» домов сообщают о серии взрывов, которые услышали из здания. Согласно их свидетельствам, они слышали полтора десятка странных глухих хлопков, от которых начали трястись ближайшие здания.
На видео очевидцев можно услышать громкие звуки и глухие хлопки, а также наблюдать дым, окутавший здание.
Официально в СК, возведенном в рекордные сроки к Олимпиаде 1980 года, проходит реконструкция, после которой внутри появятся центр экстремального спорта, новый многозальный кинотеатр, концертный зал и аквапарк. Работы ведутся путем полного демонтажа здания.
В 2017 году здание СК «Олимпийский» выкупила принадлежащая Зараху Илиеву и Году Нисанову компания «Киевская площадь». Тогда же стало известно о возведении нового купола над ареной, высота которого может достигнуть 80 метров.
5-tv.ru показывал, как зимой в Петербурге рабочие демонтировали оставшуюся часть здания СКК.
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