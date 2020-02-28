Рабочие демонтировали оставшуюся часть здания СКК в Петербурге
В первый день демонтажа спортивного комплекса, его основанная часть неожиданно рухнула. Погиб один человек.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Юрий Мелешко, 5-tv.ru
Рабочие демонтировали оставшуюся часть здания спортивно-концертного комплекса СКК "Петербургский" в Северной столице.
Незапланированное обрушение комлекса произошло 31 января во время его сноса. В результате погиб мужчина. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту обрушения в центральный аппарат ведомства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у СКК после трагедии возник стихийный мемориал. Горожане приносили цветы и зажигали свечи у забора комплекса.
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