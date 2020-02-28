Рабочие демонтировали оставшуюся часть здания СКК в Петербурге

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 73

В первый день демонтажа спортивного комплекса, его основанная часть неожиданно рухнула. Погиб один человек.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Юрий Мелешко, 5-tv.ru

Рабочие демонтировали оставшуюся часть здания спортивно-концертного комплекса СКК "Петербургский" в Северной столице.

Незапланированное обрушение комлекса произошло 31 января во время его сноса. В результате погиб мужчина. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту обрушения в центральный аппарат ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у СКК после трагедии возник стихийный мемориал. Горожане приносили цветы и зажигали свечи у забора комплекса.

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