«Желающих приспособиться много» — отец Дэцла о ДНК-тесте для наследника рэпера

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Виктория Андреева
Эксклюзив 87

Александр Толмацкий объяснил, почему до последнего не хотел признавать родство с 15-летним сыном музыканта.

Фото, видео: Instagram @korzov; 5-tv.ru

Отец покойного рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Дэцл, впервые прокомментировал результат ДНК-теста, подтверждающий родство музыканта и его наследника Тони.

В беседе с 5-tv.ru Александр Яковлевич пояснил, что инициатором проведения процедуры по установлению родства отчасти действительно является он. В этом Толмацкий-старший не видит ничего предосудительного. Как минимум, потому что ранее получал звонки от нескольких дам, выдающих своих отпрысков за детей исполнителя.

«Если этого не сделать, то любая девушка скажет: „У меня есть ребенок, он от Кирилла“. Он же все-таки артист, гастролировал много. Нам были звонки с такими разговорами. Желающих приспособиться много. Мы предлагали сделать тест, они сразу пропадали», — отметил родственник Дэцла.

Александр признался, что не может точно ответить на вопрос, обрадовал ли его итоговый результат ДНК. Он пояснил что это лишь определенная формальность. 

«Это сложный вопрос, ожидаемо было или нет… Теперь он официально, как бы, сын. [В отношениях] ничего не поменяется. Я видел его давно. Он (Дэцл — Прим. ред.) умер, на три дня мне его давали, и больше я его не видел. Там сложная история», — подытожил Толмацкий-старший.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как высказалась о ДНК-тесте для сына Дэцла мать музыканта.

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