«Результат ничего не изменит»: мать Децла о ДНК-тесте для сына рэпера

Недавно вдова Децла (Кирилла Толмацкого) Юлия Киселева подала в суд иск с требованием признать 14-летнего сына рэпера Тони официальным наследником умершего артиста.

Сразу после этого в сети появилась информация о том, что отец музыканта Александр Толмацкий стал настаивать на ДНК-тесте для подростка с целью установления отцовства исполнителя. Дело в том, что в официальных бумагах Децл не записан как родитель мальчика. Ситуацию в своем Instagram-аккаунте прокомментировала мама Децла Ирина.

«Если для суда требуется ДНК-экспертиза, значит она будет, независимо от моих желаний. Результат для меня ничего не изменит. Антоний <…> для меня был и остается любимым внуком», — сообщила родительница рэпера.

Instagram @irinatolmatskaya

Ирина Толмацкая подчеркнула, что «в суд подала Юля». Она добавила — все доходы от творческих проектов Децла, в любом случае, будут перечисляться на счет его сына Тони. Деньгами, по словам бабушки, наследник сможет воспользоваться по достижении совершеннолетия.

В настоящий момент вдова рэпера и ее сын не общаются с родителями Кирилла Толмацкого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бабушка рэпера Децла до сих пор не знает о смерти внука.