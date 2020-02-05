  1. Пятый канал
  4. «Результат ничего не изменит»: мать Децла о ДНК-тесте для сына рэпера

«Результат ничего не изменит»: мать Децла о ДНК-тесте для сына рэпера

, 8:54 | Ниса Мурзанаева 62

Ирина Толмацкая утверждает, что 14-летний Тони, несмотря ни на что, останется ее любимым внуком.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @juzeppejostko, @irinatolmatskaya

Тема:
Умер рэпер Децл 91

Недавно вдова Децла (Кирилла Толмацкого) Юлия Киселева подала в суд иск с требованием признать 14-летнего сына рэпера Тони официальным наследником умершего артиста.

Сразу после этого в сети появилась информация о том, что отец музыканта Александр Толмацкий стал настаивать на ДНК-тесте для подростка с целью установления отцовства исполнителя. Дело в том, что в официальных бумагах Децл не записан как родитель мальчика. Ситуацию в своем Instagram-аккаунте прокомментировала мама Децла Ирина.

«Если для суда требуется ДНК-экспертиза, значит она будет, независимо от моих желаний. Результат для меня ничего не изменит. Антоний <…> для меня был и остается любимым внуком», — сообщила родительница рэпера.

Instagram @irinatolmatskaya

Ирина Толмацкая подчеркнула, что «в суд подала Юля». Она добавила — все доходы от творческих проектов Децла, в любом случае, будут перечисляться на счет его сына Тони. Деньгами, по словам бабушки, наследник сможет воспользоваться по достижении совершеннолетия.

В настоящий момент вдова рэпера и ее сын не общаются с родителями Кирилла Толмацкого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бабушка рэпера Децла до сих пор не знает о смерти внука.

Тема:
Умер рэпер Децл 91
3 февр
Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука
28 дек
Фанаты Децла после поджога его могилы планируют установить там камеру
26 дек
Неизвестные сожгли могилу Децла в Москве
7 нояб
«Было больно это смотреть»: отец Децла рассказал о фильме про сына
7 окт
В сети появился трейлер документального фильма о Децле
26 сент
Автор фильма о Децле назвал дату премьеры
3 сент
«Не ожидала смены замков»: вдова Децла рассказала в соцсетях о поведении свекрови
6 авг
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына для получения наследства
22 июл
Мать Децла опубликовала архивное видео в честь дня рождения сына
29 июн
Вдова Децла очаровала подписчиков полуобнаженным фото

Читайте также

-9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь

Последние новости

9:58
Боевики обстреляли самодельными фугасами сирийский Алеппо
9:49
«Победа» прокомментировала данные о непредоставлении места повышенного комфорта ветерану
9:44
Безработного жителя Петергофа обокрали на 600 тысяч рублей
9:37
Полиция расследует дело об ограблении звезды «Интернов» и «Холостяка» Глинникова
9:29
Два петербуржца пытались ограбить «Пятерочку» с помощью гранаты
9:29
Спецборт с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в Тюмень

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь
Основные предсказания Ванги на 2020 год
Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем

Новости СМИ2

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]