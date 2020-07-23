«Его наследие останется»: В Москве простились с автором олимпийского мишки

В Москве прошла церемония прощания с художником Виктором Чижиковым, подарившего миру самый узнаваемый символ спортивных соревнований — олимпийского мишку. Чижиков скончался 20 июля в возрасте 84 лет.

Народного художника похоронили на Востряковском кладбище. Отпевание прошло в церкви Иоанна Предтечи.

Проститься с именитым художником пришли его близкие, друзья и ценители его творчества. Среди них — иллюстратор Игорь Олейников. По его словам, Чижиков был «прекраснейшим художником».

«Прекрасный человек. Очень светлый», — сказал Олейников 5-tv.ru.

В числе тех, кто пришел проводить Чижикова в последний путь также оказался детский писатель Андрей Усачев. Он рассказал, что автор талисмана Олимпиады-80 очень любил рисовать котов. У художника скопилось большое количество рисунков с этими животными, и когда их увидел Усачев, он загорелся написать книгу с иллюстрациями Чижикова. Всего, по его словам, они вместе с художником создали шесть книг.

«Творческое наследие его останется. Я думаю, что книги с рисунками Чижикова будут и через десять, и через двадцать, и через пятьдесят лет выходить. Это уже классика. Эти книжки есть в каждом доме. Так что память о нем осталась», — сказал Усачев.

Ранее 5-tv.ru писал, что «папа» олимпийского мишки Виктор Чижиков умер в день 40-летия проведения соревнований в Москве. Чижиков был народным художником России. Он создавал рисунки для издательств «Детская литература», журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» и многих других.