Умер легендарный журналист, создавший курсы для всех студентов России

Владимир Осинский, легендарный советский журналист, автор большого количества образовательных программ для телевизионных журналистов, скончался на 86-м году жизни. Многие годы Осинский преподавал на кафедре телерадиожурналистики в Санкт-Петербургском государственном университете.

За практически 60-летнюю карьеру Осинский успел поработать в качестве корреспондента в «Ленинградской правде», написать сценарии для нескольких десятков фильмов и радиопередач про искусство и культуру, а также подготовить более 300 статей в различные общественно-политические издания страны. Но особенное место в его творчестве занимало преподавание и изучение значения радио для блокадного Ленинграда. В качестве преподавателя Осинский не только обучил тысячи студентов в СПбГУ на созданной им кафедре, но и разработал несколько специальных курсов по телерадиожурналистике, по которым уже несколько десятков лет учатся на всех журфаках страны. Освещая же тему радиовещания, он выпустил два фильма об истории военного радио, три сборника «Радио. Блокада. Ленинград», а также несколько монографий.

Как сообщается на сайте факультета журналистики СПбГУ, дата и место прощания с Владимиром Осинским будут объявлены позднее.

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