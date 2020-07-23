«Безголосая пустышка!» — Соседов предложил лишить звания заслуженной артистки Инну Маликову

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Виктория Андреева
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Музыкальный критик считает, что знаменитость не заслуживает почестей великой певицы.

«Безголосая пустышка!» — Соседов предложил лишить звания заслуженной артистки Инну Маликову

Фото: Instagram @innamalikova

«Полной бездарностью» назвал творчество дочери руководителя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова Инны музыкальный критик Сергей Соседов. Неизгладимое впечатление на известного журналиста произвело выступление 43-летней артистки на белорусском фестивале «Славянский базар».

В интервью для портала «Собеседник.ru» Соседов признался, что ранее каждое лето посещал масштабное мероприятие, однако в 2020-м оказался от поездки «из личных соображений». Как бы то ни было за ходом событий критик наблюдал по телевизору. По большому счету, концерт его устроил. Так, например, блестяще выступила, по мнению Сергея, Алена Спиридович. Порадовал и Филипп Киркоров, правда, был «чрезмерно петушист».

А вот Инна Маликова шокировала журналиста полным отсутствием таланта.

«Меня возмутило, что безголосой пустышке, каковой является Инна Маликова, папаша выбил звание „Заслуженная артистка России“. Просто неприлично носить такое высокое звание, ничего собой не представляя и являясь, я считаю, полной бездарью. Не могу проходить мимо такой откровенной несправедливости!» — возмущенно заявил Соседов.

Instagram @innamalikova

Как отреагировала на данное заявление сама Инна — пока остается тайной.

Инна Маликова — российская певица и музыкальный продюсер. В настоящее время является руководителем и солисткой группы «Новые Самоцветы». 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался о «бедной» Софии Ротару.

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