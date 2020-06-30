«Разнес в пух и прах»: Соседов жестко высказался о «бедной» Ротару

Весть о потере дохода Софии Ротару не на шутку разозлила музыкального критика Сергея Соседова. Как писал 5-tv.ru, концертный директор артистки Сергей Лавров признался, что сейчас у нее нет возможности зарабатывать из-за коронавируса. Певица находится в Киеве и не может летать в Россию на корпоративы. По имеющимся подсчетам, за последние три месяца она могла получить 42 миллиона рублей, но от этих денег пришлось отказаться в результате закрытия границ.

Как высказался в интервью изданию Собеседник.ru Сергей Соседов, жалеть Ротару не следует. Критик напомнил, что в период пандемии многие граждане лишились основных средств к существованию, потеряли работу и бизнес. В то время как артистка, по его словам, заработала себе «на несколько жизней вперед».

«И в этих условиях сообщать, что долларовая мультимиллионерша Ротару потеряла какие-то миллионы, — смешно и абсурдно. Такие заявления делать непозволительно и даже преступно! Может, ей нужны десять тысяч рублей, которые выплачивает на детей государство? Наглость зашкаливает! Если бы в моем присутствии прозвучали такие вещи, я бы разнес в пух и прах человека, который так говорит», — выразился Соседов.

Музыкальный критик оспорил и размеры гонораров, которые приписывают Ротару. По слухам, за вечер она получает по 100 тысяч долларов. Соседов уверен: певица давно не стоит таких денег, поскольку работает под фонограмму и давно не так популярна, как многие современные исполнители.

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