Владимир Путин удаленно принял участие в церемонии открытия комплекса переработки нефти «Евро+» от «Газпром нефти». Во время отчета главы РФС Александра Дюкова он подметил оговорку последнего — сразу на сто миллиардов рублей.

Когда Александр Дюков рассказывал о модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, он назвал неправильную сумму, в которую она обойдется, 250 миллиардов вместо 350 миллиардов рублей.

Путин сразу вставил на эту тему свою ремарку.

«Вы же не на ходу сориентировались? Не потому, что я сказал „350 миллиардов“, вы решили добавить сразу сотенку?» — пошутил он.

Дюков ситуацию принял с юмором и подтвердил, что правильная сумма — действительно вторая, и руководство «Газпром нефти» рассчитывает провести модернизацию без остановки завода.

5-tv.ru ранее писал, что «Газпрому» задолжали два миллиарда долларов турецкие компании.