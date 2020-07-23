«Решили сотенку добавить?» — Путин пошутил над главой РФС и «Газпром нефти»
Оплошность произошла во время обсуждения с Александром Дюковым вопросов модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода.
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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru
Владимир Путин удаленно принял участие в церемонии открытия комплекса переработки нефти «Евро+» от «Газпром нефти». Во время отчета главы РФС Александра Дюкова он подметил оговорку последнего — сразу на сто миллиардов рублей.
Когда Александр Дюков рассказывал о модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, он назвал неправильную сумму, в которую она обойдется, 250 миллиардов вместо 350 миллиардов рублей.
Путин сразу вставил на эту тему свою ремарку.
«Вы же не на ходу сориентировались? Не потому, что я сказал „350 миллиардов“, вы решили добавить сразу сотенку?» — пошутил он.
Дюков ситуацию принял с юмором и подтвердил, что правильная сумма — действительно вторая, и руководство «Газпром нефти» рассчитывает провести модернизацию без остановки завода.
5-tv.ru ранее писал, что «Газпрому» задолжали два миллиарда долларов турецкие компании.
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