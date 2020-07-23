В Большом Московском цирке нашли тайное укрытие для Брежнева — Видео

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 68

Находка была сделана во время ремонта цирка, построенного в 1970 году.

Фото, видео: ТАСС / : Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Народная артистка России и помощник художественного руководителя в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского Елена Петрикова рассказала 5-tv.ru, что при текущем ремонте и обновлении здания был обнаружен бункер для Леонида Брежнева.

Толщина бронированных стен укрытия составляет семь-десять миллиметров, они полностью пуленепробиваемы. Вывод о том, что это было именно укрытие для генсека СССР, было сделано по причине нахождения бункера прямо возле личной ложи самого Брежнева. Тот, как известно, любил цирк и часто ходил на выступления.

Помимо собственной ложи и найденного укрытия у Брежнева в цирке был собственный лифт, шахта которого сохранилась до сих пор, и подземный гараж, куда он приезжал перед визитом.

Елена также продемонстрировала 5-tv.ru обнаруженную рядом с укрытием пачку от сигарет — их, вероятно, курил сам Брежнев, благодаря вмешательству которого и был достроен цирк.

5-tv.ru недавно рассказывал про шоу первого в России автотеатра.

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