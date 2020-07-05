Шоу первого автотеатра в России показали в гоночном комплексе «Игора Драйв»

Шоу-пространство «Ленинград Центр» и гоночный комплекс «Игора Драйв» провели первое представление в рамках совместного проекта «Драйв Шоу». Постановку под названием «Timeless. Люби меня крепко» зрители смотрели прямо из автомобилей — сцена была установлена на парковке. Шоу прошло в формате видеоарта в сочетании с живыми вокальными, танцевальными, цирковыми эпизодами.

Как создавался проект «Драйв Шоу» и его первое представление «Timeless. Люби меня крепко»

Как возникла идея превратить гоночный комплекс «Игора Драйв» в театральную площадку 5-tv.ru рассказал художественный руководитель «Ленинград Центра» режиссер шоу Феликс Михайлов.

«Я случайно в Facebook увидел запись с телефона, что в Италии в цирке открылись стены (в Шапито) и запустили людей, зрителей на машинах. И мелькнула мысль: „Окей, кинотеатры на автомобилях есть, они существовали с 1915 года. Концерты уже запустили, да? В Корее одна из автомобильных марок провела трехдневный музыкальный фестиваль, где зрители были на машинах“. И я подумал, а почему бы не затеять театральную историю», — поделился Феликс.

Он отметил, что драматические спектакли сложно показывать в таких условиях, однако «Ленинград Центр» специализируется на шоу, а для них пространство «Игоры Драйв» отлично походит.

«Нашли место для зрителей в автомашинах, поставили сцену, мы убрали какие-то драматические эпизоды из наших шоу, но при этом часть номеров и эпизодов адаптировали под большое пространство без контакта с публикой <…> Часть героев приезжает так же на автомобилях и из них переходит на сцену. То есть, мы совмещаем одно с другим. Есть элементы интерактива, в которых мы задействуем самих людей, находящихся в машинах», — добавил режиссер грандиозного шоу.

По его словам, такой формат «развязывает руки» режиссеру — можно смешать элементы кино с цирковыми трюками, карнавальными составляющими. Именно это и было сделано. Работа шла настолько увлечено, что «Ленинград Центр» решил в течение двух месяцев показать весь свой репертуар на площадке «Игора Драйв».

«Начинаем мы с шоу Timeless (полное название: „Timeless. Люби меня крепко“ — Прим. ред.). Почему? Потому что в нем нет сюжета. В нем каждый эпизод — это маленькая история, которая рождена цитатой кого-то из знаменитых людей про отношения мужчины и женщины. И это маленькие такие истории про приключения влюбленной пары, скажем: в лучшее время, в худшее время, неудавшаяся свадьба…», — рассказал о подробностях шоу Михайлов.

Что увидели зрители во время шоу «Timeless. Люби меня крепко»

За театральным представлением в окружении гоночных трасс люди наблюдали из окон автомобилей. Театр в формате drive-in позволил зрителям выражать эмоции не только аплодисментами, но и при помощи аварийки, поворотников и клаксона.

Представлению Timeless удалось органично объединить в себе актерскую игру, мощные вокальные партии, удивительные цирковые и акробатические номера, а также элементы мюзикла. Во время грандиозного шоу на парковке даже появился розовый слон, а в конце раздался фейерверк.

Участие в постановке приняли звезды: финалистка шоу «Голос», победительница «Точь-в-точь», участница «Три аккорда» Ксана Сергиенко; воздушный гимнаст, обладатель золотой медали U.S. Aerial Championship (2016), серебряный призер фестиваля Mondial du Cirque de Demain (2019) Алексей Ишмаев; хореограф церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018, чемпион России и чемпион Европы по хип-хопу Дмитрий Орлов и другие.

До конца лета «Игора Драйв» и «Ленинград Центр» планируют показать еще десять представлений из репертуара театра в подобном формате. Площадка нового «Драйв Шоу» открыта с 4 июля по 29 августа. Во время мероприятий будет работать фудкорт, где можно купить еду или напитки.

Комплекс «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 гектаров в 54 километрах от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта, а также комплекс сооружений, построенных в соответствии со всеми мировыми стандартами. Причем комплекс открыт как для профессионального спорта, так и для детского и юношеского.

Как сообщал 5-tv.ru, в скором времени на «Игоре Драйв» состоится второй этап Российской серии кольцевых гонок. Соревнования пройдут 25 и 26 июля.