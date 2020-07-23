Беглов официально запретил в Петербурге «наливайки»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон «О внесении изменения в статью 5 закона Санкт-Петербурга „Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге“», по которому запрещается розничная торговля алкогольной продукцией в заведениях площадью менее 50 квадратных метров. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Нововведение направлена на борьбу с «наливайками». Предполагается, что ограничение площади заведений, реализуемых алкогольную продукцию, спасет Петербург от контрафактной спиртосодержащей продукции.

Закон вступает в силу 1 января 2021 года. Нововведение еще на стадии обсуждения вызвало общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов просил губернатора Петербурга смягчить законопроект или наложить на него мораторий, так как такое жесткое ограничение нанесет ущерб бизнесу. С такой же просьбой выступили работники и владельцы общепита города.

Несмотря на это, Александр Беглов подписал закон. Однако до вступления в силу он предлагает властям обсудить его применение. Глава Петербурга подчеркивает, что главное — отсутствие жалоб от жильцов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закон о «наливайках» — только часть стратегии по борьбе с пьянством в России.