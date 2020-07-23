Видео: неудачное свидание закончилось голым побегом
По предварительным данным, молодой человек изнасиловал девушку в одном из парков Москвы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru
Свидание через мобильное приложение для знакомств закончилось изнасилованием в одном из столичных парков около Павелецкого вокзала. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленник воспользовался невменяемым состоянием девушки, после чего она чудом сбежала из парка: обнаженную девушку довез до дома таксист, который фактически ее спас.
Инцидент произошел в среду вечером. По предварительным данным, молодые люди познакомились в мобильном приложении для знакомств, позже договорились о встрече в одном из кафе на Кожевенной улице Москвы. Во время свидания девушке стало плохо: у нее начала кружиться голова, а после она потеряла счет времени, и начались провалы в памяти. Спустя какое-то время она обнаружила себя в одних трусах в парке, когда молодой человек ее насиловал. Через пару минут злоумышленник отошел в туалет, и девушка воспользовалась этой паузой, в одних трусах она побежала в сторону дороги, где мужчина на белой Skoda Rapid ее спас и отвез домой.
На видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru, видно, как неравнодушный мужчина привозит девушку к ней домой. Пострадавшая выходит из «Шкоды» в одних трусах и куртке, а после возвращает ее водителю.
По факту происшествия девушка записала заявление, сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как злоумышленник изнасиловал телеведущую одного из музыкальных каналов.
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