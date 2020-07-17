Телеведущую музыкального канала изнасиловали в центре Москвы

Бывшая телеведущая одного из российских музыкальных телеканалов обратилась в правоохранительные органы столицы с заявлением об изнасиловании. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленником оказался безработный молодой человек, проживающий в Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 14 июля. Девушка пригласила молодого человека к себе в номер в пятизвездочном отеле, находящемся на Арбате. После этого злоумышленник «совершил в отношении нее действия сексуального характера» и скрылся. Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать насильника.

По факту инцидента Следственным комитетом по Центральному административному округу столицы проводится проверка в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ. Потерпевшая же просит привлечь злоумышленника к уголовной ответственности за изнасилование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сахалинской семейной паре, которую подозревают в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки.