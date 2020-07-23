Героиня фильма Собчак «Монастырь особого назначения» обвинила авторов в обмане

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Алиса Старжевская
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Из-за использованных кадров у семьи девушки начались проблемы.

Героиня фильма Собчак «Монастырь особого назначения» обвинила авторов в обмане

Героиня документального фильма телеведущей Ксении Собчак «Монастырь особого назначения» об обители схиигумена Сергия Романова Христина Самушкина обвиняет создателей картины в обмане. По ее словам, в финальную версию попали кадры с мужем девушки, которых не должно быть.

Речь идет об эпизоде, в котором муж Христины появляется с пивом в руках. Героине не понравилось, что ее супругаа выставили алкоголиком. К тому же с режиссером Сергеем Ерженковым у мужа девушки была договоренность, по которой в фильме его вообще не будет. Однако команда нарушила обещание.

«В целом фильм сильный, серьезная работа, но когда моего мужа выставили в неприглядном свете — алкоголиком, мне это, конечно, не понравилось, Кому это понравится?» — рассказала девушка.

Она отметила также, что ее супруг работает вахтовым методом. А в день съемок как раз взял выходной, чтобы провести его с женой, и решил купить пива с сухариками. Образ же, в котором создатели фильма его представили, не только не соответствует действительности, но и создал семье дополнительные проблемы.

Фильм «Монастырь особого назначения» рассказывает об Среднеуральском женском монастыре, управляемом Сергием Романовым, который из-за множества заявлений и противоречивых действий был лишен сана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак обратилась в Следственный комитет после нападения во время съемках документального фильма.

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