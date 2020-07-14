Требую правосудия! Собчак обратилась в СК РФ после нападения в монастыре
Вопиющий инцидент произошел 27 июня.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, 5-tv.ru;T.me @bloodysx
Скандально известная телеведущая Ксения Собчак обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на нее, а также членов ее съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре. Информация об этом появилась в личном Telegram-канале журналистки.
Звезда уточнила, что обратилась в органы вместе со своим законным представителем Сергеем Панченко, а также с оператором Сергеем Ерженко, которому в ходе потасовки 27 июня нанесли серьезные увечья. В частности, повредили кисть левой руки.
«Сегодня я и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную СК РФ о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц <…> Требуем возбудить уголовное дело», — сообщила Ксения поклонникам.
В своем обращении телеведущая отметила, что расценивает действия захватчика монастыря — схиигумена Сергия — а также его сторонников не иначе как насильственными, а потому требует немедленного вмешательства правоохранителей.
Известно, что вопиющий инцидент в Среднеуральском монастыре произошел в тот момент, когда Ксения Собчак предприняла попытку снять фильм о захвате его опальным схиигуменом Сергием, ранее отстраненным от проповедей.
Недовольные внезапным появлением телеведущей 30 сторонников священнослужителя попытались прогнать «непрошенных гостей» при помощи силы. Кадры нападения на съемочную группу Собчак опубликовала в личном Instagram.
Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском монастыре.
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