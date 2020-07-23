«Верните старый» — соцсети в недоумении от обновленного памятника Высоцкому

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Алиса Старжевская
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Ранее у скульптуры по каким-то причинам сменили голову.

«Верните старый» — соцсети в недоумении от обновленного памятника Высоцкому

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Памятник советскому поэту и барду Владимиру Высоцкому, расположенный на Ваганьковском кладбище в Москве, прошел реновацию: скульптуре заменили голову. Пользователи социальных сетей недовольны происходящим, они отмечают, что новый Высоцкий не похож на себя, и не понимают причины обновления.

На фотографиях до и после обновления видны изменения. У новой головы совершенно другая прическа и открыт рот. Также изменилось и лицо. Многие отмечают, что теперь Высоцкий стал больше похож на своего героя Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя», нежели на себя.

«Кошмар… Это ж надо было такое придумать

Странное решение поменять голову.

Верните памятнику прежний вид!!!» — негодуют комментаторы.

Facebook / Виталий Рувинский

Памятник был установлен в 1985 году с согласования родственником барда, скульптором выступил Александр Рукавишников. После открытия скульптура подвергалась многочисленной критике. По некоторым данным, замена головы была произведена по инициативе родственников Высоцкого. Однако никто из членов семьи пока никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Киеве открыли памятник убитому украинскому журналисту Павлу Шеремету. 

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