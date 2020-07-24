Глава Минздрава рассказал, когда медиков планируют вакцинировать от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, когда начнется вакцинация медицинских работников от коронавируса и какие еще категории граждан войдут в первую волну прививок. Как передает Интерфакс, ведомство планирует начать уже в августе.

По словам Мурашко, в первую волну войду медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми. Кто именно входит в эту категорию министр не уточнил.

Массовая же вакцинация начнется позднее, после выдачи соответствующих разрешений.

«Мы планируем, что когда завершатся и оформят клинические исследования, а эксперты оценят, будет выдано разрешение на условиях. Это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований», — рассказал Мурашко.

Отдельно министр здравоохранения отметил, что параллельно с этим процессом начнется масштабное производство вакцины, а наиболее подверженным риску группам будет предложено «добровольно вакцинироваться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему так быстро появилась российская вакцина от коронавируса.