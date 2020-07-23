Почему так быстро появилась российская вакцина от COVID-19

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Алиса Старжевская
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Разъяснил ситуацию один из руководителей в Центре Гамалеи.

Почему так быстро появилась российская вакцина от COVID-19

Фото: ТАСС / Davor Puklavec/PIXSELL

Замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии Денис Логунов пояснил причины столько быстрого появления российской вакцины от коронавируса, пишет РБК.

Работа над российской вакциной стартовала еще в феврале 2020 года, за месяц до того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела конференцию по охватившей мир пандемии нового заболевания. Это стало возможно потому, что последние три года ученые Центра Гамалеи занимались разработкой лекарства от MERS — вируса ближневосточного респираторного синдрома, появившегося восемь лет назад в Азии.

Как только ученые разобрались, что появился новый вариант вируса, но все из той же группы бета-коронавирусов, началась работа над вакциной, хотя ВОЗ еще не била тревогу. При этом Логунов не обвиняет организацию в медлительности, а, напротив, оправдывает ее действия. По его мнению, дело в том, что это не государственный орган, поэтому на принятие важных решений требуются длительные согласования и убеждения политиков.

Ранее ВОЗ объявила, что массовая вакцинация от коронавируса начнется не раньше начала 2021 года, когда можно будет гарантировать надежность, безопасность и общедоступность новой вакцины.

5-tv.ru рассказывал, что в российском Минздраве уже сообщили о сроках госрегистрации отечественной вакцины от COVID-19.

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