Появился первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC Game World представила первый трейлер самой ожидаемой игры в России S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик размещен на YouTube-канале Xbox.

В ролике демонстрируются локации игры, включая пейзажи Чернобыля, подвалы и различные помещения. Разработчики также показали аномалии, мутантов в лабораториях и странных существ.

Кроме того, в тизере появился кадр, опубликованный разработчиками в марте этого года и приуроченный к годовщине выхода первой части игры.

Первая часть S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля от украинской студии GSC вышла в 2007 году, затем были созданы S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти и S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.

Дата релиза второй части игры пока неизвестна, однако сообщается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на новом Xbox Series X и PC.

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