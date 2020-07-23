«Сделал как должно быть»: скульптор объяснил изменения памятника Высоцкому

Памятник советскому поэту и барду Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве подвергся изменениям: статуе заменили голову. Скульптор Александр Рукавишников, не только создавший памятник, но и внесший в него изменения, рассказал 5-tv.ru подробности обновления, его причины, и как он относится к негативной реакции общественности.

По словам Рукавишникова, сейчас памятник обрел тот вид, который изначально и задумывался.

«Это не новый вариант. Это, как вам сказать, то, что запрещалось сделать 38 лет назад. Сейчас посвободнее жизнь у нас, мы живем в новой стране. Поэтому я сделал так, как хотел тогда, но мне не разрешали», — рассказывает скульптор.

Памятник был открыт в 1985 году. Дело в том, что в то время, по утверждениям Рукавишникова, законы запрещали устанавливать монументы выше определенного уровня. Скульптору и так пришлось отрезать 70 сантиметров основания. Сейчас же он привел статую к изначальной задумке.

Перед работой, как рассказал 5-tv.ru художник, он советовался и со своими друзьями, и с родственниками Высоцкого, особенно с его сыном Никитой. Семья барда не только одобрила, но и поддержала идею обновления памятника, которую приурочили к приближающемуся 40-летию со дня смерти барда.

Но, несмотря на все это, общественность отнеслась крайне негативно к новой голове Высоцкого. Пользователи социальных сетей отмечают, что стало значительно хуже, Высоцкий теперь похож на своего героя Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя», а на себя не похож, и просят вернуть старую голову. Однако у скульптора свое видение.

«Я не читаю, потому что…ну если бы это Леонардо да Винчи написал, я бы почитал. А так… что там мне читать? Мне неинтересно», — считает Рукавишников.

Ранее 5-tv.ru, рассказал, насколько плохо общественность восприняла новую версию памятника великому барду.