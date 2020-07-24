«Бомба, а не женщина»: Кисегач из «Интернов» решила освоить пилон
Актриса Светлана Камынина разместила в сети откровенное фото с репетиции.
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Фото, видео: Instagram @actresskamynina
Исполнительница роли главного врача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны» актриса Светлана Камынина на своей странице в Instagram показала подписчикам, как осваивает технику танцев на пилоне. На фото 41-летняя знаменитость позирует в нижнем белье во время репетиции, демонстрируя идеальную фигуру.
«Крутимся-вертимся!» — написала Светлана Камынина.
Актриса отметила, что в ближайшее время во время съемок в рамках работы над новым проектом ей придется продемонстрировать приобретенные навыки.
Поклонники Светланы Камыниной пришли в восторг от увиденного. Многие пользователи подчеркнули, что знаменитость — в потрясающей форме и вполне может дать фору 20-летним девушкам.
«Круто! Аж самому захотелось шест в руки взять»
«Молодец какая! Красотка!»
«Бомба, а не женщина!»
«Ух ты! Как соблазнительно!»
«Редкое сочетание — красота, грация и талант!» — пишут восхищенные юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что героиня Кисегач из «Интернов» предстала с ослепительным макияжем.
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