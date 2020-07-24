«Бомба, а не женщина»: Кисегач из «Интернов» решила освоить пилон

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Василий Заика
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Актриса Светлана Камынина разместила в сети откровенное фото с репетиции.

Фото, видео: Instagram @actresskamynina

Исполнительница роли главного врача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны» актриса Светлана Камынина на своей странице в Instagram показала подписчикам, как осваивает технику танцев на пилоне. На фото 41-летняя знаменитость позирует в нижнем белье во время репетиции, демонстрируя идеальную фигуру.

«Крутимся-вертимся!» — написала Светлана Камынина.

Актриса отметила, что в ближайшее время во время съемок в рамках работы над новым проектом ей придется продемонстрировать приобретенные навыки.

Instagram @actresskamynina

Поклонники Светланы Камыниной пришли в восторг от увиденного. Многие пользователи подчеркнули, что знаменитость — в потрясающей форме и вполне может дать фору 20-летним девушкам.

«Круто! Аж самому захотелось шест в руки взять»

«Молодец какая! Красотка!»

«Бомба, а не женщина!»

«Ух ты! Как соблазнительно!»

«Редкое сочетание — красота, грация и талант!» — пишут восхищенные юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что героиня Кисегач из «Интернов» предстала с ослепительным макияжем.

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