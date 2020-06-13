Глаза как у змеи: героиня Кисегач из «Интернов» предстала с ослепительным макияжем
Светлана Камынина поделилась воспоминаниями о Кинотавре 2019 года.
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Фото, видео: Instagram @actresskamynina
Светлана Камынина, актриса, сыгравшая Анастасию Кисегач в телесериале «Интерны», скучает по фестивалю «Кинотавр». В своем Instagram артистка выложила фотографию, где предстала с вечерним макияжем, сопроводив ее следующим текстом:
«Год назад на #кинотавр30. Верю, #кинотавр случится в этом году».
Поклонники поспешили осыпать Светлану комплиментами:
«Глаза зеленые? Как у змеи, у меня такие же»;
«Пантера»;
«Богиня», — писали фанаты, о природной красоте актрисы.
На днях коллега Камыниной по проекту, Светлана Пермякова, тоже запостила яркое селфи, поздравив подписчиков с началом «рабоче-трудовых будней».
Еще одна актриса из «Интернов», Кристина Асмус, недавно пошутила над самой собой в Instagram. Она разместила снимок с акцентом на соблазнительные формы и подписью:
«Рабочая сторона».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о том, как Сергей Жуков в своем клипе довел до слез Кристину Асмус, Ольгу Бузову, Екатерину Варнаву и других звезд.
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