«У пиявки же нет совести»: Татьяна Толстая хлестко прошлась по качествам Собчак
Писательница откровенно поговорила на разные темы в рамках интервью на YouTube.
Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak; YouTube / SRSLY
Писательница Татьяна Толстая стала очередным гостем шоу SRSLY на платформе YouTube. В рамках беседы и ответов на самые разные вопросы она несколько раз обсудила и телеведущую Ксению Собчак.
Так, Толстая отметила, что некоторым образом умеет оценить ряд качеств Ксении Собчак, которые та использует в работе.
«В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, — с усмешкой заметила писательница. — У пиявки же нет совести, ей нужно насосаться, пока не насосется, она не отвалится. Это редкое свойство для человека», — с иронией закончила Толстая.
Не нравится Толстой, которая познакомилась с Собчак в качестве ведущей на программе «Школа злословия», куда пришла телеведущая, и то, как Ксения ведет себя с людьми гораздо более образованными и грамотными.
Она отметила, что Собчак не чурается любых новостей, которые она окрашивает в нужный ей тон, когда снимает видео для своих блогов. Но не только минусы видит в Собчак писательница.
«Я думаю, что что-то человеческое в ней проснулось, когда она родила своего прелестного ребенка», — подметила она, имея в виду сына Собчак Платона от ее первого мужа Максима Виторгана.
Толстая считает, что в молодости Собчак не видела смысла в любви и не понимала, что такое серьезные чувства. Она использовала мужчин для получения материальной выгоды, а изменилось все только со встречей ее второго мужа Константина Богомолова.
«Несмотря на все свое хулиганство, венчание в гробу — она на самом деле очень любит своего Богомолова, а он ее. У нее изменилось лицо!» — заявила писательница.
5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак поздравила Константина Богомолова с юбилеем.
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