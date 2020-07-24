Ксения Собчак песней поздравила Константина Богомолова с юбилеем

Ксения Собчак в разделе сторис своего аккаунта в Instagram опубликовала трогательный видеоролик, записанный на заднем сиденье люксового авто в честь юбилея мужа — режиссера Константина Богомолова.

На кадрах 38-летняя телеведущая с идеальным макияжем и «бабочкой» на носу вполголоса исполняет для супруга в день его 45-летия поздравительную песенку на известную мелодию.

«С днем рожденья тебя…», — старательно поет Ксения Собчак.

В завершении фрагмента телеведущая наклонилась к объективу камеры телефона и изобразила поцелуй.

Константин Богомолов родился и вырос в Москве в семье кинокритиков, закончил ГИТИС и за свою карьеру успел поставить на разных сценах более 40 спектаклей, некоторые из них номинировались или становились лауреатами театральных премий.

В копилке режиссера театральная премия «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего», зрительская премия «Живой театр» за спектакли «WONDERLAND-80» и «ТурандотТ», а также премия Олега Табакова за «оригинальное прочтение отечественной классики» и премия имени Олега Янковского «Творческое открытие».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что героиня фильма Собчак «Монастырь особого назначения» обвинила авторов в обмане.