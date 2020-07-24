В Москве задержали водителя с тысячей штрафов на миллион рублей

В столице задержали женщину, совершившую более тысячи нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается на официальном сайте МВД по городу Москве.

Общая сумма штрафов задержанной составляет порядка одного миллиона рублей. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции 35-летняя местная жительница нарушила правила дорожного движения 1076 раз. На нее было составлено 113 протоколов об уклонении от исполнения административного наказания.

Женщину задержали при управлении автомобилем Mazda. Транспортное средство было эвакуировано и передано представителям судебных приставов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что байкеров начнут жестко штрафовать за опасную езду между рядами в потоке. Сумма штрафа будет варьироваться от пяти до 15 тысяч рублей. Выписывать их будут по данным камер видеонаблюдения.