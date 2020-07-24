С заботой о мотолюбителях: байкеров начнут жестко штрафовать за опасную езду
Страшная статистика по ДТП с участием мотоциклистов вынудила депутатов Госдумы предложить поправки в административный кодекс. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение кабмина.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru
Байкеров хотят штрафовать за езду между рядами в потоке. Причем жестко. Законопроект с поправками в административный кодекс из Думы направили в правительство.
Расценки такие: если мотоциклист пристроился в одной полосе с автомобилем — пять тысяч рублей; если лавирует на скорости между рядами — 15 тысяч. Штрафы выпишут по камерам фото и видеофиксации.
Что делать, если машина обгоняет байк или мопед по одной полосе, кстати, не придумали. Но в общем цель благая — забота о мотолюбителях. Статистика страшная — за последние пять лет у них 35 с половиной тысяч аварий. И все с пострадавшими, а каждая десятая с погибшими.
Сейчас в ПДД указано обтекаемо — ехать в одной полосе двум транспортным средствам можно — если соблюдается безопасный боковой интервал, а он не прописан ни в метрах, ни в сантиметрах. Перестраиваться байкам тоже можно, там, где не запрещено сплошной полосой.
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