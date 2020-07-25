White vampire и брюнетка: Какие прически носила жена Семака в разные годы?

Жена Сергея Семака Анна показала подписчикам в сторис Instagram, как выглядела в разные годы с другими прическами. Некоторые кадры она прокомментировала, раскрыв историю снимка.

«В то время в Нью-Йорке, в районе Сохо, меня обступила компания обкуренных темнокожих парней с криками: «White vampire! ” К счастью, они быстро поняли, что обознались», — написала Анна к фото, где у нее суперкороткая стрижка блонд.

Instagram @annas_secret_garden

На другом фото на предстала с черными волосами ниже плеч.

«Первая поездка на Бали лет 15 назад», — пояснила супруга главного тренера «Зенита».

Instagram @annas_secret_garden

К третьему кадру она оставила короткое пояснение: «И вот так тоже было». А завершила обзор образов резюме, что есть предел тому, какой длины волосы стоит отращивать.

«Мне нравилось так. Длиннее — уже не я», — заключила Анна Семак.

Instagram @annas_secret_garden

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тренер «Зенита» показал новорожденную внучку. Падчерица Сергея Семака совсем недавно стала мамой, у нее родилась дочка, ее назвали Евой.