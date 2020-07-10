«Добро пожаловать в мир!» — тренер «Зенита» показал новорожденную внучку

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Виктория Андреева
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Приемная дочь Сергея Семака Майя стала мамой 5 июля.

Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden, @mayasemak

Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак и его супруга Анна впервые показали миру новорожденную внучку. Трогательные фото с малышкой чета разместила в своих Instagram.

Грандиозное событие — выписку дочери Майи и ее малышки из роддома — семейство решило отпраздновать на свежем воздухе. Родители новоиспеченной мамочки накрыли стол под соснами, украсив его цветами, тортом, оформленным в девичьем стиле, и воздушными шариками.

«Добро пожаловать в мир, Ева!» — гласила приветственная надпись на английском.

Instagram @annas_secret_garden

Как известно, первенца Майя Семак — дочь жены главного тренера «Зенита» Анны от первого брака — родила всего в 20 лет. Счастливое событие произошло несколько дней назад — 5 июля. Опубликовав в сети фото ножек новорожденной девушка призналась, что с появлением дочери почувствовала себя по-настоящему счастливой.

Instagram @mayasemak

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошли роды дочери супруги Сергея Семака от первого брака.

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