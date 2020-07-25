Страховщики нашли повод не платить по ОСАГО

Страховые компании напомнили автомобилистам об обязательном прохождении технического осмотра после пандемии коронавирусной инфекции. Касается эта процедура тех водителей, которые оформили ОСАГО без ТО, пишут «Известия».

Необычность ситуации заключается в том, что даже сами страховщики не знают, каким образом владельцы авто должны предупредить их о прохождении техосмотра.

В соответствии с действующим законодательством, страховщики не оформляют полисы ОСАГО для машин старше трех лет без прохождения ТО. Однако пандемия внесла свои коррективы, и в закон об ОСАГО были внесены поправки: с 1 марта по 30 сентября этого года водители могут купить страховку без диагностической карты.

После окончания ограничительного срока владелец авто обязан пройти техосмотр и предоставить страховщикам соответствующее подтверждение, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), и сделать это необходимо в обязательном порядке, чтобы избежать неприятностей из-за разночтений разных норм законодательства. В противном случае при ДТП виновнику аварии придется покрывать расходы самому.

«В соответствии со статьей 6 закона № 161 от 25 мая 2020 года, в случае если по истечении одного месяца со дня отмены ограничительных мер по договору ОСАГО, заключенному без прохождения технического осмотра, произошел страховой случай и страхователем страховщику не представлены диагностическая карта либо свидетельство о прохождении ТО, к страховщику переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред», — пояснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

При этом, как уточнил эксперт, в законе не указан способ подтверждения прохождения ТО. В данном случае Ефремов посоветовал водителям связаться со страховщиком для уточнения деталей.

Между тем страховщик имеет техническую возможность самостоятельно выяснить информацию о прохождении ТО — все данные после оформления диагностической карты заносятся в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Отсюда ее можно получить путем обычного запроса.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАК) Антона Шапарина, сложившаяся ситуация несколько странная. Специалист уверен, что требование извещать страховую о прохождении ТО после пандемии ничем не обосновано. С ним согласны и юристы.

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