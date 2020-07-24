Трасса «Игора Драйв» готовится принять Российскую серию кольцевых гонок

В Ленинградской области идет подготовка к открытию основной трассы самого современного российского автодрома «Игора Драйв». И уже завтра — первые заезды в рамках Российской серии кольцевых гонок. Трек спроектирован так, что даже опытным пилотам придется постараться, чтобы покорить все крутые повороты и подъемы. А значит, гонка обещает быть зрелищной.

Впервые в этом сезоне заезды пройдут в присутствии зрителей. И продажа билетов уже стартовала. Около ста пилотов, запредельные скорости. Наш корреспондент Максим Облендер одним из первых успел оценить и качество суперсовременной трассы, и мастерство пилотов.

Новейший автодром мирового уровня — «Игора Драйв». В Ленобласти проходит настоящее испытание скоростью. И чем больше асфальт исчертят черными полосками резины на тестовых заездах, тем лучше будет сцепление с дорогой. Оно понадобится — уже в эти выходные трасса примет второй этап престижной Российской серии кольцевых гонок.

Один круг продолжительностью в четыре километра и 86 метров спортсмены пролетают менее чем за две минуты. Максимальная скорость, которую можно развить на «Игоре Драйв» — 280 километров в час. Это трасса, на которой, кажется, есть все. И резкие повороты, чтобы подрезать противника, и прямые, где можно утопить педаль газа в пол, и перепады высот в 17 метров, на которых захватывает дух.

Уникальная возможность, вместе с одним из лучших гонщиков страны — триумфатором Европейской серии Ле-Ман Кириллом Ладыгиным — в числе первых проехать по новой трассе. Правда едем не в боевом режиме — со скоростью всего 100 километров в час на лидинг-каре — специальной машине сопровождения.

Ведь только в лидинг-каре есть пассажирские сиденья. В гоночных авто все лишнее из салона убрано. Борьба идет за каждый грамм — чем легче машина, тем быстрее.

«Я рад за ребят, которые живут в этом регионе, это здорово, когда есть трасса под рукой и ты можешь на ней тренироваться буквально каждый день. Это большой скачок будет для ребят, которые занимаются автоспортом здесь», — уверен бронзовый призер гонки «24 часа Ле-Мана» (2016), многократный призер Чемпионатов России по кольцевым автогонкам Кирилл Ладыгин.

«Игора Драйв» выводит российский автоспорт на принципиально новый уровень. Здесь есть десять трасс для разных видов гонок. Для спортсмена из Петербурга Григория Бурлуцкого это — домашний автодром. И потому в своем классе «Туринг» — самом быстром и престижном — он не намерен отдавать соперникам ни секунды преимущества.

«На мой взгляд, это, наверное, лучший автодром. Новый асфальт, очень ровный, насколько я знаю, была очень сложная подборка материалов, специально подобранных, именно под автоспорт», — восхищается Григорий Бурлуцкий.

В паддоке автодрома больше сотни машин, вокруг них пилоты, инженеры и механики. Многие живут прямо в этих огромных трейлерах, ведь гоночные автомобили требуют тщательной подготовки, технические параметры выверяют буквально по миллиметрам. Дмитрий Брагин, пятикратный победитель Российской серии кольцевых гонок приоткрывает капот своего авто.

«По требованиям TCR на всех марках стоят двигатели соответственно принадлежностям марки и они 350 лошадей», — рассказывает гонщик.

«350 лошадиных сил?», — уточняет корреспондент.

«Да, у всех одинаково, это балансом отрегулировано», — подтверждает Брагин.

Ювелирно точно настроить двигатель, трансмиссию, подвеску возможно благодаря уникальной технической оснащенности комплекса «Игора Драйв». Десятки камер, датчиков, длина одних только проложенных кабелей для спецэлектроники — 800 километров.

«Все рады такой скоростной гоночной трассе, которая включилась в календарь Российской серии кольцевых гонок. Все довольны, несмотря на дождевые условия. И все участники покажут высший пилотаж», — говорит руководитель Российской серии кольцевых гонок Олег Петриков.

Этап Российской серии кольцевых автогонок для комплекса «Игора Драйв» только начало. Здесь готовы принимать и международные соревнования. Но сейчас же для автодрома главное, как и в любом заезде, удачно стартовать. И зеленым флажком уже вот-вот взмахнут.