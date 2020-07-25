«В предвкушении необыкновенной ночи»: Лобода поделилась с фанатами секретом удачного свидания
Интригующий пост и ультра-короткое кожаное платье не оставило подписчикам певицы ни единого шанса сохранить рассудок.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Певица Светлана Лобода рассказала подписчикам, что делает ее ночь необыкновенной. Ближе к полуночи артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте интригующий пост и сопроводила его фото, на котором она сидит в салоне дорогого автомобиля в коротком кожаном платье. В дополнение к столь провокационному наряду певица подобрала туфли на шпильке, черный клатч в тон и яркий макияж.
«У каждой девушки должно быть маленькое черное платье и большая харизма — и ночь будет необыкновенной. Магия взгляда и ничего больше», — написала певица.
Поклонники не остались равнодушны к сексапильному образу Лободы, который она традиционно предпочитает всем другим, и стали соревноваться в нахваливании ее красоты и сногсшибательности.
«Богиня»;
«Улет»;
«Эталон женщины»;
«Мисс элегантность» — прокомментировали фолловеры.
Некоторые подписчики начали гадать, куда собралась певица в таком смелом наряде на ночь глядя, предположив, что речь идет о вечеринке или свидании. Но любительница недосказанности — Лобода — оставила своих поклонников мучиться в неведении.
Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода показала фото дочери, отцом которой считают лидера Rammstein.
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