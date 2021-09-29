Ученые научились лечить «бессмертный» герпес

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Алиса Старжевская
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Специалисты из Лундского университета в Швеции уверены, что этот метод поможет раковым больным и ВИЧ-инфицированным.

Ученые научились лечить «бессмертный» герпес

Фото: ТАСС / Arno Burgi

Алекс Эвилевич из Лундского университета в Швеции с коллегами из США разработали новый метод лечения «бессмертных» вирусных инфекций на основе герпеса. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogenes.

Способ лечения основан на физических свойствах вируса, а не на биологических. Дело в том, что «бессмертность» вируса происходит из-за высокого давления, под которым находится геном герпеса в тонкой белковой упаковке. Давление внутри составляет 20 атмосфер, а это в четыре раза выше, чем в бутылке шампанского. Это и позволяет вирусу инфицировать клетку: он выбрасывает свои гены с высокой скоростью, а после клетка превращается в своеобразную вирусную «фабрику», которая заражает все подряд.

Разработанный Эвилевичем и коллегами препарат позволяет давление внутри вируса снизить. И если раньше препараты боролись с каждым вирусом по отдельности, ориентируясь на его биологические свойства, и становились бессильны при мутации, которая происходит регулярно, то теперь это в прошлом. По результатам предварительных исследований в национальном институте здравоохранения США, новая молекула смогла справиться с несколькими устойчивыми штаммами герпеса, а ее эффективность оказалась в несколько раз выше предыдущих методов лечения.

Исследователи полагают, что их открытие будет актуально в первую очередь для пациентов с ВИЧ, раковых больных и всех с нарушенной иммунной системой, так как у них потребность в лечении герпеса является самой высокой.

Ну а в целом ученые рассчитывают, что открытие в будущем поможет в разработке универсального препарата, действующего против многих неизлечимых «бессмертных» вирусных инфекций.

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