Российские ученые придумали универсальный ускоритель для лечения рака

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Валентин Черников
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Создание циклотронного оборудования расширит возможности диагностики в ядерной медицине.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Custom Medical Stock Photo

Универсальный прибор для диагностики и лучевой терапии разных форм рака предлагают создать российские атомщики, сообщает РЕН ТВ. Аппарат будет представлять из себя ускоритель заряженных частиц, который можно применять для наработки радиоактивных изотопов.

Как следует из материалов на сайте закупок «Росатома», предприятие госкорпорации «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова» (НИИЭФА) должно подготовить техзадание на разработку так называемого сильноточного циклотрона с энергией ускоряемых пучков ионов водорода до 70 мегаэлектронвольт.

Такой ускоритель будет использоваться для получения радиоактивных изотопов стронций-82 и германий-68, из которых образуется радиоизотоп рубидий-82 — он применяется для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний — и галлий-68, с помощью которого выявляют различные формы рака, в том числе злокачественные опухоли предстательной железы.

Создание такого оборудования расширит применение диагностических методов ядерной медицины. На его основе должны возникнуть мобильные диагностические центры, снизится себестоимость наработки радиоизотопов.

Возможности циклотрона позволят организовать протонную терапию раковых заболеваний органов зрения, при которых хирургические и химиотерапевтические методы неэффективны. Установка даст возможность получать и направленные потоки нейтронов высоких энергий для лечения разных типов онкозаболеваний.

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